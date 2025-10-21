Сибіга закликав Європу терміново допомогти Україні після жорсткої атаки РФ

Як зазначив Сибіга, поки російський диктатор Володимир Путін вдає, що готовий до дипломатії та мирних переговорів, цієї ночі Росія здійснила жорстоку ракетну атаку та атаку безпілотниками на Чернігівську та Сумську області.

За словами глави МЗС, енергетична інфраструктура знову зазнала потужних ударів. Багато громад залишилися без електроенергії через холодні осінні температури, деякі залишилися без води.

"Поки наші групи енергетичного реагування працюють над відновленням електропостачання, я знову закликаю всіх наших партнерів у Європі та за її межами терміново мобілізувати додаткову допомогу для стійкості України: від енергетичного обладнання до джерел енергії та засобів протиповітряної оборони", - заявив міністр.