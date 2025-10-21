RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Сибига призвал Европу срочно помочь Украине после жесткой атаки РФ

Фото: Сибига призвал Европу срочно помочь Украине после жесткой атаки РФ (t.me/dsns_telegram)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня ночью Россия осуществила жесткую атаку на энергетические объекты Украины в двух областях. В МИД призвали партнеров о срочной дополнительной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу в соцсети Х.

Как отметил Сибига, пока российский диктатор Владимир Путин делает вид, что готов к дипломатии и мирным переговорам, этой ночью Россия осуществила жестокую ракетную атаку и атаку беспилотниками на Черниговскую и Сумскую области.

По словам главы МИД, энергетическая инфраструктура снова подверглась мощным ударам. Многие общины остались без электроэнергии из-за холодных осенних температур, некоторые остались без воды.

"Пока наши группы энергетического реагирования работают над восстановлением электроснабжения, я снова призываю всех наших партнеров в Европе и за ее пределами срочно мобилизовать дополнительную помощь для устойчивости Украины: от энергетического оборудования до источников энергии и средств противовоздушной обороны", - заявил министр.

 

Удары по энергетике в Черниговской области

Сегодня ночью Чернигов и область подверглись самому массированному удару РФ. Только за сутки враг атаковал регион 51 воздушной целью. Было зафиксировано 2 баллистические ракеты и 49 беспилотников типа "Шахед".

В Минэнерго заявили, что аварийные бригады энергетиков в Черниговской области не могут начать работы из-за непрерывных атак российских дронов.

Россияне намеренно запускают дроны, которые непрерывно кружат над поврежденными объектами, делая невозможным безопасное проведение работ.

В Министерстве энергетики назвали эти действия сознательным терроризмом, подчеркнув, что пораженные объекты не имеют никакого военного значения.

В "Укрэнерго" сделали прогноз, когда на Черниговщине восстановят электроснабжение для всех пользователей.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД УкраиныАндрей СибигаВойна в Украине