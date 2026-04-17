Сибіга заінтригував заявою про відносини зі США: найскладніший період позаду
Найскладніший етап у відносинах між Україною та США залишився позаду. Переговорний процес триває, і незабаром американська делегація приїде до Києва.
Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу відомства.
Сибіга: складний етап позаду
"Найбільш складний період нашого двостороннього дипломатичного треку зі США вже позаду. Нам вдалося владнати цей трек правильно і прагматично з повагою до позицій одне одного", - заявив міністр.
Глава МЗС уточнив: переговорні групи двох країн перебувають у постійному контакті.
Фото: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга натякнув на прогрес у переговорах зі США
Наступний крок - візит американської делегації до України. На зустрічі сторони обговорять подальші кроки у мирному процесі.
"Україна справді має карти. Ми вітаємо зусилля США з наближення справедливого та всеосяжного миру", - додав Сибіга.
При цьому ураїна не проти особистих переговорів на найвищому рівні.
Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп пояснив, чому Україна відійшла на другий план. За його словами, в Україні гине багато людей. Втім, США зараз зосереджені на війні в Ірані.
До того ж, США відкладають постачання зброї Україні через виснаження власних арсеналів. Затримуються навіть ті контракти, які вже були оплачені.