Сибіга заінтригував заявою про відносини зі США: найскладніший період позаду

14:05 17.04.2026 Пт
2 хв
В МЗС натякнули на покращення відносин з США
aimg Олена Чупровська
Фото: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)

Найскладніший етап у відносинах між Україною та США залишився позаду. Переговорний процес триває, і незабаром американська делегація приїде до Києва.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу відомства.

Сибіга: складний етап позаду

"Найбільш складний період нашого двостороннього дипломатичного треку зі США вже позаду. Нам вдалося владнати цей трек правильно і прагматично з повагою до позицій одне одного", - заявив міністр.

Глава МЗС уточнив: переговорні групи двох країн перебувають у постійному контакті.

Фото: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга натякнув на прогрес у переговорах зі США (інфографіка РБК-Україна)

Наступний крок - візит американської делегації до України. На зустрічі сторони обговорять подальші кроки у мирному процесі.

"Україна справді має карти. Ми вітаємо зусилля США з наближення справедливого та всеосяжного миру", - додав Сибіга.

При цьому ураїна не проти особистих переговорів на найвищому рівні.

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп пояснив, чому Україна відійшла на другий план. За його словами, в Україні гине багато людей. Втім, США зараз зосереджені на війні в Ірані.

До того ж, США відкладають постачання зброї Україні через виснаження власних арсеналів. Затримуються навіть ті контракти, які вже були оплачені.

