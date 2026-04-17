Сибіга заінтригував заявою про відносини зі США: найскладніший період позаду

Найскладніший етап у відносинах між Україною та США залишився позаду. Переговорний процес триває, і незабаром американська делегація приїде до Києва.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу відомства.

Сибіга: складний етап позаду

"Найбільш складний період нашого двостороннього дипломатичного треку зі США вже позаду. Нам вдалося владнати цей трек правильно і прагматично з повагою до позицій одне одного", - заявив міністр.

Глава МЗС уточнив: переговорні групи двох країн перебувають у постійному контакті.

Фото: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга натякнув на прогрес у переговорах зі США (інфографіка РБК-Україна)

Наступний крок - візит американської делегації до України. На зустрічі сторони обговорять подальші кроки у мирному процесі.

"Україна справді має карти. Ми вітаємо зусилля США з наближення справедливого та всеосяжного миру", - додав Сибіга.

При цьому ураїна не проти особистих переговорів на найвищому рівні.