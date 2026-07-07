Сибіга заінтригував активізацією відносин України з Китаєм

Україна та Китай домовляються про візит глави МЗС до Пекіну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви міністра закордонних справ України Андрія Сибіги на саміті НАТО в Анкарі.

Сибіга провів перемовини з Ван Ї

Під час спілкування з главою МЗС Китаю Ван Ї Сибіга отримав запрошення відвідати Піднебесну.

"Наразі опрацьовуються можливі дати візиту", - йдеться у повідомленні.

Сибіга також наголосив, що Україна зацікавлена в активізації двосторонніх контактів з Китаєм, зокрема і на найвищому рівні.

Український міністр закликав КНР підтримати припинення вогню у війні Росії проти України, адже це відповідає принципам Китаю

"Ми вітаємо готовність Китаю відігравати активнішу роль у досягненні миру", - запевнив Сибіга.

Чи може Китай допомогти у закінченні війни

Нагадаємо, очільник Офісу президента Кирило Буданов в ексклюзивному інтерв'ю РБК-Україна оцінив здатність Китаю завершити війну РФ проти України. Він зазначив, що Китай має від цього свої бенефіти.

Також Китай за пів року не відреагував на передані Україною матеріали щодо використання китайських компонентів в озброєнні РФ.