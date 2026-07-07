ua en ru
Вт, 07 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Графіки відключення світла Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Сибіга заінтригував активізацією відносин України з Китаєм

18:33 07.07.2026 Вт
2 хв
Голова МЗС звернувся до Пекіну із закликом щодо війни РФ проти України
aimg Олена Бджола
Сибіга заінтригував активізацією відносин України з Китаєм Фото: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга (t.me/Ukraine_MFA)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Україна та Китай домовляються про візит глави МЗС до Пекіну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви міністра закордонних справ України Андрія Сибіги на саміті НАТО в Анкарі.

Сибіга провів перемовини з Ван Ї

Під час спілкування з главою МЗС Китаю Ван Ї Сибіга отримав запрошення відвідати Піднебесну.

"Наразі опрацьовуються можливі дати візиту", - йдеться у повідомленні.

Сибіга також наголосив, що Україна зацікавлена в активізації двосторонніх контактів з Китаєм, зокрема і на найвищому рівні.

Український міністр закликав КНР підтримати припинення вогню у війні Росії проти України, адже це відповідає принципам Китаю

"Ми вітаємо готовність Китаю відігравати активнішу роль у досягненні миру", - запевнив Сибіга.

Чи може Китай допомогти у закінченні війни

Нагадаємо, очільник Офісу президента Кирило Буданов в ексклюзивному інтерв'ю РБК-Україна оцінив здатність Китаю завершити війну РФ проти України. Він зазначив, що Китай має від цього свої бенефіти.

Також Китай за пів року не відреагував на передані Україною матеріали щодо використання китайських компонентів в озброєнні РФ.

З новим закликом до миру виступив заступник постпреда КНР при ООН Сунь Лей. Дипломат зазначив, що Китай наполягає на негайному припиненню бойових дій в Україні та розпочати переговори.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Україна Китай Андрій Сибіга
Новини
Білий дім назвав час зустрічі Зеленського і Трампа в Туреччині
Білий дім назвав час зустрічі Зеленського і Трампа в Туреччині
Аналітика
Здоров'я погіршилося у 70% українців: ВООЗ про вплив війни на старіння та хронічні хвороби
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна Здоров'я погіршилося у 70% українців: ВООЗ про вплив війни на старіння та хронічні хвороби