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Китай досі не відреагував на дані України щодо його компонентів у зброї РФ

14:30 03.07.2026 Пт
2 хв
Тим часом частка китайських компонентів у російському озброєнні зростає
aimg Тетяна Степанова
Китай досі не відреагував на дані України щодо його компонентів у зброї РФ Фото: лідер Китаю Сі Цзіньпін та російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
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Китай за пів року не продемонстрував помітної реакції на передані Україною матеріали щодо використання китайських компонентів у російському озброєнні.

Як передає РБК-Україна, про це уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк повідомив журналістам.

"Пів року тому вони (китайці - ред.) отримали файли з вичерпними серійними номерами, і за пів року реально жодної відповіді немає", - сказав Власюк.

Водночас він зазначив, що частка китайських компонентів у російському озброєнні поступово зростає.

За словами Власюка, Китай, США та Японія залишаються основними країнами походження іноземних комплектуючих, які виявляють у російських засобах ураження.

Китай допомагає Росії

Нагадаємо, попри заяви про "нейтральну позицію" у війні проти України, Китай продовжує активно співпрацювати з Росією. Зокрема, китайські компанії постачають Москві товари подвійного призначення, які можуть бути використані для виробництва зброї.

У квітні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна володіє доказами постачання Китаєм озброєння до РФ. Хоча Пекін офіційно це заперечує.

Як зазначили у Службі зовнішньої розвідки, Росія планує цьогоріч виготовити 2 млн FPV-дронів з китайськими деталями для війни проти України.

До того ж уповноважений президента України із санкційної політики Владислав Васюк у бесіді з Reuters заявив, що близько 60% іноземних деталей, виявлених у російській зброї на полі бою в Україні, надходять із Китаю.

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