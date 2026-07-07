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Сибига заинтриговал активизацией отношений Украины с Китаем

18:33 07.07.2026 Вт
2 мин
Глава МИД обратился к Пекину с призывом насчет войны РФ против Украины
aimg Елена Бджола
Сибига заинтриговал активизацией отношений Украины с Китаем Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (t.me/Ukraine_MFA)
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Украина и Китай договариваются о визите главы МИД в Пекин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги на саммите НАТО в Анкаре.

Сибига провел переговоры с Ван И

Во время общения с главой МИД Китая Ван Сибига получил приглашение посетить Поднебесную.

"В настоящее время прорабатываются возможные даты визита", - говорится в сообщении.

Сибига также подчеркнул, что Украина заинтересована в активизации двусторонних контактов с Китаем, в том числе и на самом высоком уровне.

Украинский министр призвал КНР поддержать прекращение огня в войне России против Украины, ведь это отвечает принципам Китая

"Мы приветствуем готовность Китая играть более активную роль в достижении мира", - заверил Сибига.

Может ли Китай помочь в окончании войны

Напомним, глава Офиса президента Кирилл Буданов в эксклюзивном интервью РБК-Украина оценил способность Китая завершить войну РФ против Украины. Он отметил, что у Китая есть от этого свои бенефиты.

Также Китай за полгода не отреагировал на переданные Украиной материалы по использованию китайских компонентов в вооружении РФ.

С новым призывом к миру выступил заместитель постпреда КНР при ООН Сунь Лей. Дипломат отметил, что Китай настаивает на немедленном прекращении боевых действий в Украине и начать переговоры.

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