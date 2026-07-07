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"У Китаю свої бенефіти": Буданов про те, чи може Пекін змусити Путіна припинити війну

11:27 07.07.2026 Вт
2 хв
Така ймовірність існує, однак є нюанс
aimg Юлія Капітонова aimg Мілан Лєліч
"У Китаю свої бенефіти": Буданов про те, чи може Пекін змусити Путіна припинити війну Фото: Кирило Буданов, глава ОПУ (Getty Images)
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Китай дійсно здатний змусити російського диктатора Володимира Путіна завершити війну проти України. Попри це, Пекін зацікавлений у тому, щоб бойові дії тривали.

Про це очільник Офісу президента Кирило Буданов розповів в ексклюзивному інтерв'ю РБК-Україна.

На переконання глави ОПУ, лише скоординована робота України та її союзників - насамперед США - здатна покласти край російській війні.

Буданов додав, що Європа в цьому процесі наразі на другому плані, оскільки її думка для Росії не така важлива. Попри це, від Брюсселя досі дуже багато залежить.

На цьому тлі очільник Офісу президента оцінив і здатність Китаю завершити війну.

"Китай - так, але у Китаю свої, скажімо так, бенефіти від цього. Тому Китай і так висловлює свою офіційну позицію, і добре, що вона така, яка є, бо могло бути зовсім інакше", - пояснив Буданов.

За словами глави ОПУ, було б набагато гірше, якби Пекін обрав відверто проросійську позицію.

Для України це стало б проблемою, причому дуже серйозною - з усіма наслідками.

До речі, також Буданов детально пояснив, що таке "дух Анкоріджу", про який дуже часто говорить Росія.

Окрім того, він розповів, чи варто наразі боятися вторгнення Білорусі в Україну.

Ба більше, глава ОПУ відверто розповів про свої відносини з Володимиром Зеленським.

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