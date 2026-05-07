"Обмовка за Фрейдом": МЗС упіймало помічника Путіна на брехні щодо миру з Україною

21:40 07.05.2026 Чт
2 хв
Ушакова видало всього одне слово
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Георгій Тихий (Віталій Носач, РБК-Україна)
Помічник російського диктатора Юрій Ушаков висунув ультиматум щодо продовження мирних переговорів, але зробив важливу обмовку у своїй заяві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речник МЗС Георгія Тихого в X.

"Для тих, хто знає російську мову, це справжня фрейдівська помилка з боку помічника Путіна: він вимагає від України вивести війська з Донецької області, щоб бойові дії "призупинилися" (приостановятся), а не "припинилися" (остановятся)", - зазначив він.

Тихий зауважив, що це "явне зізнання" у тому, що Москва прагне перепочинку, а не миру, і додав, що "брехуни викриті".

Що передувало

У четвер, 7 травня, Ушаков назвав тристоронні мирні переговори "недоцільними", і заявив, що для їх продовження Україна має вивести віська з підконтрольної їй частини Донбасу.

Він зазначив, що "зараз Києву потрібно зробити лише один серйозний крок", після чого військові дії "будуть призупинені" і відкриються перспективи для "серйозного обговорення перспектив подальшого довгострокового врегулювання".

Помічник диктатора додав, що діалог про завершення війни зараз є "марною тратою часу".

Переговори між Україною, РФ та США

Нагадаємо, з початку 2026 року Україна провела кілька раундів переговорів із Росією. Головне питання, яке поки не вдалося вирішити - контроль над неокупованими територіями Донбасу.

Зокрема, країна-агресорка наполягає на виведенні українських військ, Україна пропонує заморозити позиції по лінії фронту, а США виступають за створення на цих територіях вільної економічної зони.

Сьогодні, 7 травня, секретар РНБО України Рустем Умєров прибув до США для зустрічі з американськими чиновниками. В межах переговорів буде обговорюватися й дипломатичний процес.

