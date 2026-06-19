Сибіга відповів на рішення Польщі щодо Зеленського: ніхто не диктуватиме нам історію

Україна вважає стратегічною помилкою Варшави позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого орла.
Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook-сторінку.
Глава МЗС висловив жаль, що емоції у Варшаві змусили польських політиків піти на невиправдані та зневажливі кроки щодо Української держави.
На тлі таких безрозсудних дій він відмовився зберігати свою державну нагороду Республіки Польща - Командорський хрест із зіркою Ордена "За заслуги перед Польщею", яку отримав у жовтні 2022 року.
"Невдовзі поверну його Польщі. Справа не в орденах, а в ставленні. Ми завжди виступали за підхід взаємної поваги - навіть коли йдеться про складні та проблемні теми", - наголосив міністр.
Він підкреслив, що українська сторона ніколи не прагнула цього конфлікту і протягом півтора року активно працювала над врегулюванням суперечностей, зокрема деполітизацією історичних питань та розблокуванням пошуково-ексгумаційних робіт.
Наразі такі роботи вже тривають у Гуті-Пеняцькій на запит поляків.
Андрій Сибіга назвав нинішнє загострення контрпродуктивним та неприпустимим.
"Жоден президент іншої країни не буде диктувати нам нашу історію", - заявив очільник дипломатичного відомства.
Він висловив сподівання, що згодом польська сторона повернеться до рівноправного діалогу, який відповідає союзницьким відносинам на тлі протидії спільному ворогу в Москві.
Нагадаємо, раніше президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення щодо позбавлення президента України Володимира Зеленського найвищої державної нагороди Польщі - Ордена Білого Орла. Своє рішення польський лідер, який є великим магістром ордена, пояснив необхідністю "стояти на сторожі честі найвищої державної нагороди", додавши, що майбутнє країн має будуватися виключно на правді.
Такий крок Варшави став наслідком чергового дипломатичного скандалу між Україною та Польщею через історичні питання. Головним тригером кризи послужив указ Володимира Зеленського про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій "Північ" ССО почесного найменування "імені Героїв УПА".
У Польщі, де тему УПА пов'язують виключно з Волинською трагедією та вважають геноцидом свого народу, це рішення викликало офіційний протест МЗС і хвилю обурення серед політиків. Водночас Варшава почала використовувати історичні суперечки як інструмент тиску, що потенційно може ускладнити євроінтеграцію та майбутній вступ України до ЄС.