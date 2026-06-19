Сибига ответил на решение Польши по поводу Зеленского: никто не будет диктовать нам историю

Подробности дипломатического скандала

Глава МИД выразил сожаление, что эмоции в Варшаве заставили польских политиков пойти на неоправданные и пренебрежительные шаги в отношении украинского государства.

На фоне таких опрометчивых действий он отказался сохранять свою государственную награду Республики Польша - Командорский крест со звездой Ордена "За заслуги перед Польшей", которую получил в октябре 2022 года.

"Вскоре я верну его Польше. Дело не в орденах, а в отношении. Мы всегда выступали за подход взаимного уважения - даже когда речь идет о сложных и проблемных темах", - подчеркнул министр.

Читайте также: Президент Польши лишил Зеленского Ордена Белого Орла

Он подчеркнул, что украинская сторона никогда не стремилась к этому конфликту и в течение полутора лет активно работала над урегулированием противоречий, в частности над деполитизацией исторических вопросов и разблокированием поисково-эксгумационных работ.

Фото: Сибига вернет награду Варшаве (facebook.com/andrij.sybiha)

В настоящее время такие работы уже ведутся в Гуте-Пеняцкой по просьбе поляков.

Андрей Сибига назвал нынешнее обострение контрпродуктивным и недопустимым.

"Ни один президент другой страны не будет диктовать нам нашу историю", - заявил глава дипломатического ведомства.

Он выразил надежду, что впоследствии польская сторона вернется к равноправному диалогу, который соответствует союзническим отношениям на фоне противодействия общему врагу в Москве.