Сибіга вдруге за півтора тижні поговорив з держсекретарем США

Сибіга зазначив, що мав розмову з Рубіо, щоб "продовжити орієнтований на результат українсько-американський діалог".

"Напередодні третьої річниці повномасштабної агресії Росії я підкреслив рішучу волю України до досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру - миру, який зміцнить Україну і США", - наголосив глава МЗС.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Андрій Сибіга провів телефонні переговори з новим главою Державного департаменту США Марко Рубіо 13 лютого. Це була перша їх розмова.

Варто додати, що напередодні, 20 лютого, Сибіга у Києві зустрівся з Кітом Келлогом, спецпредставником США з питань України і Росії.