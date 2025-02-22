Сибига второй раз за полторы недели поговорил с госсекретарем США

Сибига отметил, что имел разговор с Рубио, чтобы "продолжить ориентированный на результат украинско-американский диалог".

"Накануне третьей годовщины полномасштабной агрессии России я подчеркнул решительную волю Украины к достижению всеобъемлющего, справедливого и длительного мира - мира, который укрепит Украину и США", - подчеркнул глава МИД.

Напомним, министр иностранных дел Андрей Сибига провел телефонные переговоры с новым главой Государственного департамента США Марко Рубио 13 февраля. Это был первый их разговор.

Стоит добавить, что накануне, 20 февраля, Сибига в Киеве встретился с Китом Келлогом, спецпредставителем США по вопросам Украины и России.