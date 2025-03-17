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Сибіга: Україна, як ніхто у світі, прагне завершити війну цього року

Фото: Андрій Сибіга, голова Міністерства закордонних справ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін, Мілан Лєліч

Україна бажає завершити повномасштабну війну у поточному році. Наразі ж все залежить від позиції російської сторони.

Про це розповів голова Міністерства закордонних справ (МЗС) України Андрій Сибіга в інтерв'ю РБК-Україна.

 

Як пояснив Сибіга, Україна виходить із реалістичних сценарії, де кінцевою метою, є досягнення справедливого миру. Останнє ж підтримують Сполучені Штати Америки (США) та європейські партнери. 

Водночас питання досягнення миру потребує більшого залучення Глобального півдня, у зв'язку з чим найближчим часом варто очікувати дипломатичних активностей президента Володимира Зеленського. 

"Особисто я цього тижня буду в Індії на безпековому форумі, там пройде дуже багато зустрічей з країнами Глобального півдня, безумовно і з нашими індійськими партнерами", - додав він. 

За словами міністра, все залежить від позиції Росії. Це також є тестом для неї, оскільки саме вона звинувачувала Київ в небажанні досягти справедливого миру. 

"Тому більшість складових свідчать про рух в правильному напрямку. І мені здається, зараз набраний дуже хороший дипломатичний темп, який дозволяє швидко долати і перепони, і досягати конкретних результатів. Тому що Україна, як ніхто в світі, прагне завершити цю війну цього року", - відзначив Сибіга. 

Можливе 30-денне перемир'я

Під час нещодавніх переговорів у Саудівській Аравії Україна прийняла пропозицію Вашингтона щодо введення 30-денного режиму припинення вогню на лінії фронту. Після цього Штати мали розмову з російською стороною, втім, коментуючи режим тиші, диктатор Володимир Путін почав стверджувати про "нюанси".

За словами Сибіги, Російська Федерація (РФ) повинна надати США офіційну відповідь щодо 30-денного перемир'я.

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Війна в УкраїніПеремир'я Росії та УкраїниАндрій СибігаМЗС України