Украина желает завершить полномасштабную войну в текущем году. Пока же все зависит от позиции российской стороны.
Об этом рассказал глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Андрей Сибига в интервью РБК-Украина.
Как пояснил Сибига, Украина исходит из реалистичных сценариев, где конечной целью является достижение справедливого мира. Последнее же поддерживают Соединенные Штаты Америки (США) и европейские партнеры.
В то же время вопрос достижения мира требует большего привлечения Глобального юга, в связи с чем в ближайшее время стоит ожидать дипломатических активностей президента Владимира Зеленского.
"Лично я на этой неделе буду в Индии на форуме по безопасности, там пройдет очень много встреч со странами Глобального юга, безусловно и с нашими индийскими партнерами", - добавил он.
По словам министра, все зависит от позиции России. Это также является тестом для нее, поскольку именно она обвиняла Киев в нежелании достичь справедливого мира.
"Поэтому большинство составляющих свидетельствуют о движении в правильном направлении. И мне кажется, сейчас набран очень хороший дипломатический темп, который позволяет быстро преодолевать и преграды, и достигать конкретных результатов. Потому что Украина, как никто в мире, стремится завершить эту войну в этом году", - отметил Сибига.
Во время недавних переговоров в Саудовской Аравии Украина приняла предложение Вашингтона о введении 30-дневного режима прекращения огня на линии фронта. После этого Штаты имели разговор с российской стороной, впрочем, комментируя режим тишины, диктатор Владимир Путин начал утверждать о "нюансах".
По словам Сибиги, Российская Федерация (РФ) должна предоставить США официальный ответ относительно 30-дневного перемирия.
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