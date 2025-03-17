Сибіга: Україна, як ніхто у світі, прагне завершити війну цього року

Україна бажає завершити повномасштабну війну у поточному році. Наразі ж все залежить від позиції російської сторони.

Про це розповів голова Міністерства закордонних справ (МЗС) України Андрій Сибіга в інтерв'ю РБК-Україна .

Як пояснив Сибіга, Україна виходить із реалістичних сценарії, де кінцевою метою, є досягнення справедливого миру. Останнє ж підтримують Сполучені Штати Америки (США) та європейські партнери.

Водночас питання досягнення миру потребує більшого залучення Глобального півдня, у зв'язку з чим найближчим часом варто очікувати дипломатичних активностей президента Володимира Зеленського.

"Особисто я цього тижня буду в Індії на безпековому форумі, там пройде дуже багато зустрічей з країнами Глобального півдня, безумовно і з нашими індійськими партнерами", - додав він.

За словами міністра, все залежить від позиції Росії. Це також є тестом для неї, оскільки саме вона звинувачувала Київ в небажанні досягти справедливого миру.

"Тому більшість складових свідчать про рух в правильному напрямку. І мені здається, зараз набраний дуже хороший дипломатичний темп, який дозволяє швидко долати і перепони, і досягати конкретних результатів. Тому що Україна, як ніхто в світі, прагне завершити цю війну цього року", - відзначив Сибіга.