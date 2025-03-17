Сибига: Украина, как никто в мире, стремится завершить войну в этом году

Украина желает завершить полномасштабную войну в текущем году. Пока же все зависит от позиции российской стороны.

Об этом рассказал глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Андрей Сибига в интервью РБК-Украина .

Как пояснил Сибига, Украина исходит из реалистичных сценариев, где конечной целью является достижение справедливого мира. Последнее же поддерживают Соединенные Штаты Америки (США) и европейские партнеры.

В то же время вопрос достижения мира требует большего привлечения Глобального юга, в связи с чем в ближайшее время стоит ожидать дипломатических активностей президента Владимира Зеленского.

"Лично я на этой неделе буду в Индии на форуме по безопасности, там пройдет очень много встреч со странами Глобального юга, безусловно и с нашими индийскими партнерами", - добавил он.

По словам министра, все зависит от позиции России. Это также является тестом для нее, поскольку именно она обвиняла Киев в нежелании достичь справедливого мира.

"Поэтому большинство составляющих свидетельствуют о движении в правильном направлении. И мне кажется, сейчас набран очень хороший дипломатический темп, который позволяет быстро преодолевать и преграды, и достигать конкретных результатов. Потому что Украина, как никто в мире, стремится завершить эту войну в этом году", - отметил Сибига.