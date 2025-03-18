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Сибіга: Україна хоче завершити повномасштабну війну до кінця року

Фото: Андрій Сибіга, голова Міністерства закордонних справ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Україна хоче безумовного припинення вогню, але готова чинити опір ворогу. Київ вірить, що повномасштабну війну можна закінчити у поточному році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства закордонних справ Андрія Сибігу в ефірі Firstpost.

Коментуючи можливе 30-денне перемир'я, Сибіга заявив, що Україна готова чинити опір, якщо Російська Федерація (РФ) не прийме пропозицію, яка лежить на столі. 

Зокрема він додав, що Київ вірить у завершення повномасштабної війни у 2025 році та назвав можливий режим тиші великим кроком вперед до встановлення миру. 

"Ми віримо, що війна закінчиться цього року - ми дуже хочемо, щоб війна закінчилася цього року. Всіх нас об'єднує ця стратегічна мета - досягти справедливого, всеосяжного і довготривалого миру. Україна підтримує пропозицію США про припинення вогню - тимчасове припинення вогню. Ми очікуємо на відповідь Росії щодо прийняття безумовного припинення вогню. Це буде величезним кроком вперед, щоб зробити цей мир ближчим", - заявив міністр. 

Можливе 30-денне перемир'я

Під час березневих переговорів у Саудівській Аравії американська делегація запропонувала Києву 30-денний режим припинення вогню на лінії фронту. Україна, своєю чергою, підтримала пропозицію.

Після цього американська сторона мала розмову з Кремлем, втім, коментуючи режим тиші, диктатор Володимир Путін почав стверджувати про "нюанси".

Як відзначав Сибіга, Росія повинна надати США офіційну відповідь щодо 30-денного перемир'я.

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