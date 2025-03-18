Сибіга: Україна хоче завершити повномасштабну війну до кінця року

Коментуючи можливе 30-денне перемир'я, Сибіга заявив, що Україна готова чинити опір, якщо Російська Федерація (РФ) не прийме пропозицію, яка лежить на столі.

Зокрема він додав, що Київ вірить у завершення повномасштабної війни у 2025 році та назвав можливий режим тиші великим кроком вперед до встановлення миру.

"Ми віримо, що війна закінчиться цього року - ми дуже хочемо, щоб війна закінчилася цього року. Всіх нас об'єднує ця стратегічна мета - досягти справедливого, всеосяжного і довготривалого миру. Україна підтримує пропозицію США про припинення вогню - тимчасове припинення вогню. Ми очікуємо на відповідь Росії щодо прийняття безумовного припинення вогню. Це буде величезним кроком вперед, щоб зробити цей мир ближчим", - заявив міністр.