Сибига: Украина хочет завершить полномасштабную войну до конца года

Комментируя возможное 30-дневное перемирие, Сибига заявил, что Украина готова сопротивляться, если Российская Федерация (РФ) не примет предложение, которое лежит на столе.

В частности он добавил, что Киев верит в завершение полномасштабной войны в 2025 году и назвал возможный режим тишины большим шагом вперед к установлению мира.

"Мы верим, что война закончится в этом году - мы очень хотим, чтобы война закончилась в этом году. Всех нас объединяет эта стратегическая цель - достичь справедливого, всеобъемлющего и долговременного мира. Украина поддерживает предложение США о прекращении огня - временное прекращение огня. Мы ожидаем ответа России относительно принятия безусловного прекращения огня. Это будет огромным шагом вперед, чтобы сделать этот мир ближе", - заявил министр.