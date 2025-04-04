Сибіга про угоду по "рідкісноземам": українська делегація може незабаром відвідати США

Наразі Україна проводить внутрішні державні процедури щодо угоди про корисні копалини. Вже найближчим часом Штати може відвідати українська делегація.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства закордонних справ Андрія Сибігу в ефірі телемарафону.
За словами Сибіги, також аналізується відповідність майбутньої угоди Конституції.
"Угода не може суперечити євроінтеграції, ми кажемо це американцям", - наголосив він.
Зокрема міністр додав, що до аналізу угоди залучать "одну з найвідоміших юридичних компаній", яка працюватиме у взаємодії з американськими партнерами та допомагатиме Україні.
Також найближчим часом, як розповів міністр, українська делегація вирушить до США для подальших переговорів. Сьогодні ж, 4 квітня, може відбутись черговий раунд переговорів у форматі онлайн.
Київ та Вашингтон з лютого обговорюють угоду про "рідкісноземи". Офіційне підписання документа планувалось 28 лютого, під час візиту президента Володимира Зеленського до Штатів. Втім, цього не сталось.
25 березня Зеленський заявив, що Вашингтон запропонував Україні нову угоду про надра. Він додав, що новий документ, це повноцінна угода, яку повинна буде ратифікувати Рада.
Окремо додамо, що про візит української делегації до США найближчим часом також заявляв голова Міністерства фінансів Скотт Бессент.
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