Сибіга про угоду по "рідкісноземам": українська делегація може незабаром відвідати США

Угода про корисні копалини

Київ та Вашингтон з лютого обговорюють угоду про "рідкісноземи". Офіційне підписання документа планувалось 28 лютого, під час візиту президента Володимира Зеленського до Штатів. Втім, цього не сталось.

25 березня Зеленський заявив, що Вашингтон запропонував Україні нову угоду про надра. Він додав, що новий документ, це повноцінна угода, яку повинна буде ратифікувати Рада.

Окремо додамо, що про візит української делегації до США найближчим часом також заявляв голова Міністерства фінансів Скотт Бессент.

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