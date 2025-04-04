Сибига о соглашении по "редкоземам": украинская делегация может вскоре посетить США

Соглашение о полезных ископаемых

Киев и Вашингтон с февраля обсуждают соглашение о "редкоземах". Официальное подписание документа планировалось 28 февраля, во время визита президента Владимира Зеленского в Штаты. Впрочем, этого не произошло.

25 марта Зеленский заявил, что Вашингтон предложил Украине новое соглашение о недрах. Он добавил, что новый документ, это полноценное соглашение, которое должна будет ратифицировать Рада.

Отдельно добавим, что о визите украинской делегации в США в ближайшее время также заявлял глава Министерства финансов Скотт Бессент.

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