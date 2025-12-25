Сибіга про удари РФ у різдвяну ніч: жодної військової мети, лише намір убивати

Російські терористи у різдвяну ніч, з 24 на 25 грудня, вкотре атакували Україну ударними дронами. У ворога немає жодної військової мети, лише намір убивати українців.

Як повідомляє РБК-Україна , про це написав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соцмережі Х .

"Росія не припинила своїх жорстоких бомбардувань мирних жителів в Україні навіть у святу Різдвяну ніч", - зазначив Сибіга.

Він нагадав, що, зокрема, в Одесі цієї ночі загинула одна людина, двоє отримали поранення. Один цивільний загинув у Харківській області, інший - у Чернігівській. Поранення отримали також люди в Запорізькій та Сумській областях.

"Одеса страждає найбільше в ці дні. Росія навмисно руйнує енергетичну та цивільну інфраструктуру, залишаючи людей без електроенергії, води та опалення в умовах морозів. Це не має військової мети - це лише намір Росії вбивати людей тому, що вони українці", - наголосив міністр.

За словами глави МЗС, такі дії підпадають під статтю II (c) Конвенції про геноцид 1948 року: "Навмисне створення для групи умов життя, розрахованих на її повне або часткове фізичне знищення".

"Ми закликаємо світ діяти, посилити тиск на агресора та зміцнити засоби України для захисту себе та свого народу, включаючи протиповітряну оборону", - зазначив Сибіга.