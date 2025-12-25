Сибига об ударах РФ в рождественскую ночь: никакой военной цели, только намерение убивать
Российские террористы в рождественскую ночь, с 24 на 25 декабря, в очередной раз атаковали Украину ударными дронами. У врага нет никакой военной цели, только намерение убивать украинцев.
Как сообщает РБК-Украина, об этом написал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети Х.
"Россия не прекратила своих жестоких бомбардировок мирных жителей в Украине даже в праздничную Рождественскую ночь", - отметил Сибига.
Он напомнил, что, в частности, в Одессе этой ночью погиб один человек, двое получили ранения. Один гражданский погиб в Харьковской области, другой - в Черниговской. Ранения получили также люди в Запорожской и Сумской областях.
"Одесса страдает больше всего в эти дни. Россия намеренно разрушает энергетическую и гражданскую инфраструктуру, оставляя людей без электроэнергии, воды и отопления в условиях морозов. Это не имеет военной цели - это лишь намерение России убивать людей потому, что они украинцы", - подчеркнул министр.
По словам главы МИД, такие действия подпадают под статью II (c) Конвенции о геноциде 1948 года: "Умышленное создание для группы условий жизни, рассчитанных на ее полное или частичное физическое уничтожение".
"Мы призываем мир действовать, усилить давление на агрессора и укрепить средства Украины для защиты себя и своего народа, включая противовоздушную оборону", - отметил Сибига.
Обстрел Украины 25 декабря
Напомним, российские войска сегодня ночью, 25 декабря, атаковали Украину более 130 ударными беспилотниками с шести направлений. Большинство вражеских целей уничтожили силы ПВО.
При этом зафиксировано попадание 22 ударных дронов на 15 локациях.
В частности, сегодня ночью враг снова ударил по портовой и промышленной инфраструктуре Одесской области. В результате обстрела один человек погиб, еще двое пострадали.
Также в результате атаки есть повреждения административных, производственных и складских помещений. На отдельных объектах возникли очаги возгораний, их ликвидировали спасатели.
Кроме того, в рождественскую ночь Россия продолжила атаки на объекты украинской энергетики. Вследствие этого есть обесточивание в Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях.