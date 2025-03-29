Сибіга: удар по Дніпру - це відповідь Путіна на пропозиції США щодо припинення вогню

Масований удар по Дніпру

Росія масовано атакувала Дніпро дронами ввечері 28 березня. У місті виникли пожежі, пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки, навчальний заклад, адмінбудівля, складські приміщення, гаражі. Також росіяни знищили відомий готельно-ресторанний комплекс у Дніпрі.

За даними ДСНС та місцевої влади, станом на ранок відомо про чотирьох загинулих у Дніпрі, ще 21 особа постраждала. Як виглядає Дніпро після масованого нальоту дронів - за посиланням.

Загалом в ніч на 29 березня Росія атакувала Україну 172 дронами. Сили ППО знищили 94 дрони, ще 69 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків).

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