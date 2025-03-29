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Сибига: удар по Днепру - это ответ Путина на предложения США о прекращении огня

Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Массированная атака на Днепре - это ответ российского диктатора Владимира Путина на предложения США о прекращении огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу в X (Twitter).

Глава МИД отметил, что в результате удара российских беспилотников по Днепру минувшей ночью погибли четыре человека, более двух десятков человек получили ранения, в том числе беременная женщина.

Сибига подчеркнул, что такие действия России - это ответ на мирные инициативы США.

"Опять атакуют жилые кварталы. Это ответ Путина на предложения США о прекращении огня: больше военных преступлений и нападений на мирное население", - заявил Сибига.

Массированный удар по Днепру

Россия массированно атаковала Днепр дронами вечером 28 марта. В городе возникли пожары, повреждены многоэтажки и частные дома, учебное заведение, админздание, складские помещения, гаражи. Также россияне уничтожили известный гостинично-ресторанный комплекс в Днепре.

По данным ГСЧС и местных властей, по состоянию на утро известно о четырех погибших в Днепре, еще 21 человек пострадал. Как выглядит Днепр после массированного налета дронов - по ссылке.

Всего в ночь на 29 марта Россия атаковала Украину 172 дронами. Силы ПВО уничтожили 94 дрона, еще 69 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий).

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