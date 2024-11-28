Сибіга на трьох прикладах пояснив, чому РФ не хоче миру у війні

"Росія не хоче миру. Путін прагне лише війни. Вони не відійшли від мови ультиматумів та капітуляції. І ми зараз в новій реалії російської агресії", - сказав він.

Елементи, які свідчать, що РФ не хоче миру

Глава МЗС назвав три елементи, які свідчать про те, що Росія насправді не хоче миру.

"Перше - залучення північно-корейських військових підрозділів. Це інтернаціоналізація і новий вимір агресії. Друге - зокрема, в ході одного з найбільш масованих терористичних ракетних ударів по території України, ураження об'єктів ядерної інфраструктури України. Тобто, вони свідомо наражають весь світ на ризик ядерного інциденту", - зазначив міністр.

І третій елемент, який свідчить про новий вимір агресії, як вказує Сибіга, це нанесення ракетного удару експериментальною балістичною ракетою середньої дальності по одному з об'єктів в Дніпрі.

"Але насправді призначенням цього удару було свідомість, дух і публічна думка Заходу. Вони дуже добре знають менталітет, вони дуже добрі в дезінформації та пропаганді. І власне на це була спрямована ця атака - передусім на залякування і ядерний шантаж", - констатує він.