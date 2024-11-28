Сибіга на трьох прикладах пояснив, чому РФ не хоче миру у війні

Росія, попри постійні заяви, насправді не хоче миру у війні. І є мінімум три елементи, які це доводять.
Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає кореспондент РБК-Україна.
"Росія не хоче миру. Путін прагне лише війни. Вони не відійшли від мови ультиматумів та капітуляції. І ми зараз в новій реалії російської агресії", - сказав він.
Глава МЗС назвав три елементи, які свідчать про те, що Росія насправді не хоче миру.
"Перше - залучення північно-корейських військових підрозділів. Це інтернаціоналізація і новий вимір агресії. Друге - зокрема, в ході одного з найбільш масованих терористичних ракетних ударів по території України, ураження об'єктів ядерної інфраструктури України. Тобто, вони свідомо наражають весь світ на ризик ядерного інциденту", - зазначив міністр.
І третій елемент, який свідчить про новий вимір агресії, як вказує Сибіга, це нанесення ракетного удару експериментальною балістичною ракетою середньої дальності по одному з об'єктів в Дніпрі.
"Але насправді призначенням цього удару було свідомість, дух і публічна думка Заходу. Вони дуже добре знають менталітет, вони дуже добрі в дезінформації та пропаганді. І власне на це була спрямована ця атака - передусім на залякування і ядерний шантаж", - констатує він.
У вересні глава МЗС Андрій Сибіга говорив про те, що Росія готує удари по об'єктах ядерної енергетики України перед зимою. Зокрема, від початку року окупанти вже 11 разів били по енергетиці України, два з яких - у листопаді, до цього буквально 17-го.
Як зазначили у Повітряних силах, під час удару по Україні 28 листопада, загарбники застосували 188 ракет і дронів. Було зафіксовано 12 влучень здебільшого в об'єкти паливно-енергетичного сектору. Водночас ППО збила більше половини запущених цілей.
Реагуючи на масовану атаку РФ, президент України Володимир Зеленський наголосив на тому, що росіяни застосували крилаті ракети "Калібр" із касетними снарядами. Крім енергооб'єктів, пошкодження зафіксовано в 14 областях, є постраждалі.
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