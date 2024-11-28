Сибига на трех примерах объяснил, почему РФ не хочет мира в войне

"Россия не хочет мира. Путин хочет только войны. Они не отошли от языка ультиматумов и капитуляции. И мы сейчас в новой реалии российской агрессии", - сказал он.

Элементы, которые свидетельствуют, что РФ не хочет мира

Глава МИД назвал три элемента, которые свидетельствуют о том, что Россия на самом деле не хочет мира.

"Первое - привлечение северо-корейских военных подразделений. Это интернационализация и новое измерение агрессии. Второе - в частности, в ходе одного из самых массированных террористических ракетных ударов по территории Украины, поражение объектов ядерной инфраструктуры Украины. То есть, они сознательно подвергают весь мир риску ядерного инцидента", - отметил министр.

И третий элемент, который свидетельствует о новом измерении агрессии, как указывает Сибига, это нанесение ракетного удара экспериментальной баллистической ракетой средней дальности по одному из объектов в Днепре.

"Но на самом деле назначением этого удара было сознание, дух и публичное мнение Запада. Они очень хорошо знают менталитет, они очень хороши в дезинформации и пропаганде. И собственно на это была направлена эта атака - прежде всего на запугивание и ядерный шантаж", - констатирует он.