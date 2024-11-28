Сибига на трех примерах объяснил, почему РФ не хочет мира в войне

Россия, несмотря на постоянные заявления, на самом деле не хочет мира в войне. И есть минимум три элемента, которые это доказывают.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает корреспондент РБК-Украина.
"Россия не хочет мира. Путин хочет только войны. Они не отошли от языка ультиматумов и капитуляции. И мы сейчас в новой реалии российской агрессии", - сказал он.
Глава МИД назвал три элемента, которые свидетельствуют о том, что Россия на самом деле не хочет мира.
"Первое - привлечение северо-корейских военных подразделений. Это интернационализация и новое измерение агрессии. Второе - в частности, в ходе одного из самых массированных террористических ракетных ударов по территории Украины, поражение объектов ядерной инфраструктуры Украины. То есть, они сознательно подвергают весь мир риску ядерного инцидента", - отметил министр.
И третий элемент, который свидетельствует о новом измерении агрессии, как указывает Сибига, это нанесение ракетного удара экспериментальной баллистической ракетой средней дальности по одному из объектов в Днепре.
"Но на самом деле назначением этого удара было сознание, дух и публичное мнение Запада. Они очень хорошо знают менталитет, они очень хороши в дезинформации и пропаганде. И собственно на это была направлена эта атака - прежде всего на запугивание и ядерный шантаж", - констатирует он.
В сентябре глава МИД Андрей Сибига говорил о то, что Россия готовит удары по объектам ядерной энергетики Украины перед зимой. В частности, с начала года оккупанты уже 11 раз били по энергетике Украины, два из которых - в ноябре, до этого буквально 17-го.
Как отметили в Водушных силах, во время удара по Украине 28 ноября, захватчики применили 188 ракет и дронов. Были зафиксированы 12 попаданий в основном в объекты топливно-энергетического сектора. В то же время ПВО сбила больше половины запущенных целей.
Реагируя на массированную атаку РФ, президент Украины Владимир Зеленский отметил то, что россияне применили крылатые ракеты "Калибр" с кассетными снарядами. Помимо энергообъектов, повреждения зафиксированы в 14 областях, есть пострадавшие.
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