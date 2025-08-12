Сибіга про територіальні поступки Росії: це те, чого прагне Путін

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Київ не розглядає сценарії, які передбачають передачу Росії частини територій в обмін на завершення війни.
Про це заявив Сибіга на спільній прес-конференції з главою МЗС Чехії Яном Ліпавським, повідомляє РБК-Україна.
Відповідаючи на питання журналістів про заяву Білого дому щодо можливих поступок, Сибіга нагадав про позицію президента Володимира Зеленського.
"Президент Зеленський вже публічно надав відповідь, а це - Конституція України. Конституція України містить усі відповіді на це ваше запитання. Україна прагне справедливого, всеосяжного, сталого миру, базованого на статуті ООН і нормах міжнародного права", - наголосив міністр.
За його словами, політика поступок агресору повторює помилки "Мюнхена" та відповідає планам Кремля зі створення "Мюнхена-2" та збереження світового порядку, побудованого на поділі сфер впливу.
"А це, власне, те, чого прагне Володимир Путін: політика "Мюнхен-2", продовження Ялтинського світового порядку, який був побудований на поділі сфер впливу. Відповідно світ має протидіяти цьому спільними мирними зусиллями, спільною твердою реакцією, тому що Путін тестує", - додав він.
Сибіга підкреслив, що на даному етапі пріоритетом є запровадження режиму припинення вогню, який стане фундаментом для подальших переговорів.
Він нагадав, що п’ять місяців тому Україна прийняла пропозицію президента США Дональда Трампа про беззастережне перемир’я і тепер чекає аналогічної згоди від Росії.
"І звичайно, що ми потребуємо тут і залученість, і лідерство Сполучених Штатів, і ми вдячні за ці зусилля", - підсумував глава МЗС.
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що для завершення війни Росії проти України може відбутися "обмін територіями".
За його словами, США спробують повернути Україні ту територію, яка зараз окупована російськими солдатами.
У відповідь президент України Володимир Зеленський нагадав, що територіальне питання закріплене в Конституції, а Україна не віддаватиме свої землі окупантам.
Президент України також наголосив, що Росія просуває ідею такого "обміну" без жодних гарантій.