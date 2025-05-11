Сибіга сумнівається, що Путін наважиться на зустріч із Зеленським у Стамбулі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що чекатиме главу Кремля Володимира Путіна особисто на переговорах у Стамбулі. Однак глава українського МЗС сумнівається, що російський диктатор наважиться прилетіти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Андрія Сибіги в соцмережі Х.

"Ось що робить справжній лідер. Він не ховається ні за кого і ні за що. Вкрай малоймовірно, що російська сторона має хоча б таку сміливість", - написав міністр закордонних справ України.

Що передувало

Учора Україна, США і "коаліція рішучих" запропонували Росії почати повне і безумовне 30-денне припинення вогню, починаючи з понеділка, 12 травня. Фактично Путіну було висунуто ультиматум, або погоджуватися на перемир'я, або очікувати нових санкцій.

Однак уночі глава Кремля виступив із заявою, в якій проігнорував тему 30-денного припинення вогню. Замість цього він запропонував відновити прямі переговори з Україною 15 травня в Стамбулі.

Удень європейські лідери, спецпредставник Трампа в Україні Кіт Келлог і низка інших чиновників заявили, що спочатку має бути припинення вогню, після чого будуть переговори.

До слова, сьогодні між Путіним і президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом відбулися переговори з приводу можливої зустрічі РФ і України в Стамбулі. Незабаром стало відомо, що Ердоган готовий надати майданчик, але дотримується такої ж позиції - спочатку перемир'я, потім переговори.

Кілька годин тому президент США Дональд Трамп заявив, що Україна повинна негайно погодиться на переговори в Стамбулі. Зі свого боку Володимир Зеленський написав у своєму Telegram, що Україна чекає відзавтра на припинення вогню, і що він особисто чекатиме на Путіна в Стамбулі 15 травня.

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