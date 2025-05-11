Раптовий поворот: Ердоган нагадав Путіну, що потрібно для переговорів з Україною
Президент Туреччини Реджеп Тайїп назвав Путіну головну умову для переговорів з Україною. За її виконання він готовий провести їх у Туреччині.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу турецького президента.
"Президент Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з главою Кремля Володимиром Путіним", - ідеться в повідомленні.
Ердоган погодився на переговори в Туреччині
Як повідомляється, під час зустрічі Ердоган повідомив Путіну, що його заява про те, що мирні переговори між Росією і Україною продовжаться в Стамбулі з того місця, на якому вони зупинилися, вітається, і що Туреччина готова провести переговори, які приведуть до остаточного рішення.
Що сказав Ердоган про припинення вогню
Водночас Ердоган заявив, що "відкрилося вікно можливостей для досягнення миру" і всеосяжне припинення вогню створить необхідне середовище для мирних переговорів.
У заяві РФ про розмову Путіна і Ердогана немає про припинення вогню
У Росії також опублікували підсумковий документ після розмови Ердогана і Путіна. Але в ньому немає жодного слова про заклики турецького президента до припинення вогню в Україні.
"Детально обговорено ініціативу про відновлення прямих російсько-українських переговорів, які пропонується провести в Стамбулі, починаючи з 15 травня", - йдеться в заяві.
У ній також вказується, що Реджеп Тайїп Ердоган "цілком підтримав цю російську пропозицію", підкресливши готовність надати стамбульський майданчик.
"Турецька сторона надасть усе можливе сприяння в організації та проведенні переговорів, спрямованих на досягнення стійкого миру", - констатували в російському МЗС.
Пропозиція Путіна про переговори в Туреччині
У ніч на 11 травня глава Кремля Володимир Путін провів прес-конференцію. Під час неї він відкинув припинення вогню, запропоноване Україною, США і "коаліцією рішучих" з 12 травня.
Натомість Путін запропонував продовжити переговори в Стамбулі, розпочаті 2022 року. Причому з того місця, на якому вони завершилися. Повідомлялося, що Путін поспілкується з цього питання з Ердоганом.
Додамо, що більшість світових лідерів, реагуючи на пропозицію Путіна про Стамбул, вважають, що таким чином Путін тягне час і хоче продовжити війну в Україні.
Так, президент України Володимир Зеленський продовжив просувати позицію про те, що Україна готова зустрічатися для переговорів із Росією, але перед цим Москва має підтвердити припинення вогню з 12 травня.
За словами президента Франції Еммануеля Макрона, Путін, пропонуючи переговори в Стамбулі, хоче виграти час, а глава МЗС Чехії Ян Ліпавський вважає, що "Путін хоче продовжувати стріляти".
Детальніше про що говорили Україна та РФ у Стамбулі у 2022 році - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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