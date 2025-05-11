Сибига сомневается, что Путин осмелится на встречу с Зеленским в Стамбуле

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет ждать главу Кремля Владимира Путина лично на переговорах в Стамбуле. Однако глава украинского МИД сомневается, что российский диктатор осмелится прилететь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Андрея Сибиги в соцсети Х.

"Вот что делает настоящий лидер. Он не прячется ни за кого и ни за что. Крайне маловероятно, что российская сторона обладает хотя бы такой смелостью", - написал министр иностранных дел Украины.

Что предшествовало

Вчера Украина, США и "коалиция решительных" предложили России начать полное и безусловное 30-дневное прекращение огня, начиная с понедельника, 12 мая. Фактически Путину был выдвинут ультиматум, либо соглашаться на перемирие, либо ожидать новых санкций.

Однако ночью глава Кремля выступил с заявлением, в котором проигнорировал тему 30-дневного прекращения огня. Вместо этого он предложил возобновить прямые переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле.

Днем европейские лидеры, спецпредставитель Трампа в Украине Кит Келлог и ряд других чиновников заявили, что сначала должно быть прекращение огня, после чего будут переговоры.

К слову, сегодня между Путиным и президентом Турции Рэджепом Тайипом Эрдоганом прошли переговоры по поводу возможной встречи РФ и Украины в Стамбуле. Вскоре стало известно, что Эрдоган готов предоставить площадку, но придерживается такой же позиции - сначала перемирие, после переговоры.

Несколько часов назад президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласится на переговоры в Стамбуле. В свою очередь Владимир Зеленский написал в своем Telegram, что Украина ждет с завтрашнего дня прекращение огня, и что он будет лично ждать Путина в Стамбуле 15 мая.

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