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Сибіга про спробу заманити Зеленського до Москви: не варто ставитися серйозно

17:58 29.10.2026 Чт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України (Getty Images)

Кремль запросив президента Володимира Зеленського на переговори із російським диктатором до Москви, проте до цього не варто серйозно ставитись.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Helsingin Sanomat.

Він припустив, що лише зустріч Зеленського та Путіна може "надати переговорам нової якості". Сибіга підкреслив, що глава держави готовий обговорювати "найскладніші та найделікатніші" питання, зокрема й територіальне.

Міністр також прокоментував повідомлення Росії про те, що Зеленському необхідно вирушити до Москви для переговорів із Путіним.

"До цього не варто ставитися серйозно", - сказав Сибіга.

Глава МЗС також розповів, де могли б зустрітися український президент і російський диктатор.

"Нам байдуже. Головне, щоб це не була Москва чи Білорусь", - заявив він.

Сибіга додав, що зустріч на високому рівні може призвести до конкретних кроків щодо зміцнення довіри, таких як обмін полоненими та повернення викрадених дітей.

Нагадаємо, президент Фінляндії Александр Стубб і прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре повідомили російському диктатору, що Зеленський хоче провести з ним прямі переговори.

Помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що Зеленський може приїхати до Москви для зустрічі з главою Кремля, "де йому будуть забезпечені всі умови, зокрема з точки зору безпеки".

Зазначимо, 27 жовтня Стубб і Стьоре провели телефонну розмову з Путіним. Під час неї сторони обговорили війну Росії проти України та можливі шляхи її завершення.

Крім того, під час розмови з лідерами Фінляндії та Норвегії Путін заявив, що Росія продовжить спроби захопити весь Донбас.

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Володимир ЗеленськийМоскваАндрій СибігаВійна в Україні