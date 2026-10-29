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Сибига о попытке заманить Зеленского в Москву: не стоит относиться серьезно

17:58 29.10.2026 Чт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Андрей Сибига, министр иностранных дел Украины (Getty Images)

Кремль пригласил президента Владимира Зеленского на переговоры с российским диктатором в Москву, однако к этому не стоит серьезно относиться.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Helsingin Sanomat.

Он предположил, что только встреча Зеленского и Путина может "дать переговорам новое качество". Сибига подчеркнул, что глава государства готов обсуждать "самые сложные и деликатные" вопросы, в том числе и территориальный.

Министр также прокомментировал сообщение России о том, что Зеленскому необходимо отправиться в Москву для переговоров с Путиным.

"К этому не стоит относиться серьезно", - сказал Сибига.

Глава МИД также рассказал, где могли бы встретиться украинский президент и российский диктатор.

"Нам все равно. Главное, чтобы это не была Москва или Беларусь", - заявил он.

Сибига добавил, что встреча на высоком уровне может привести к конкретным шагам по укреплению доверия, таким как обмен пленными и возвращение похищенных детей.

Напомним, президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере сообщили российскому диктатору, что Зеленский хочет провести с ним прямые переговоры.

Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что Зеленский может приехать в Москву для встречи с главой Кремля, "где ему будут обеспечены все условия, в том числе с точки зрения безопасности".

Отметим, 27 октября Стубб и Стере провели телефонный разговор с Путиным. В ходе него стороны обсудили войну России против Украины и возможные пути ее завершения.

Кроме того, во время разговора с лидерами Финляндии и Норвегии Путин заявил, что Россия продолжит попытки захватить весь Донбасс.

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