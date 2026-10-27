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Путін заявив європейцям, що РФ не відмовиться від намірів захопити весь Донбас, - Reuters

15:19 27.10.2026 Вт
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Путін заявив європейцям, що РФ не відмовиться від намірів захопити весь Донбас, - Reuters Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
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Російський диктатор під час розмови з лідерами Фінляндії та Норвегії заявив, що Росія й далі намагатиметься захопити весь Донбас.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters та Sky News.

Джерело Reuters повідомило, що Путін заявив Александру Стуббу та Йонасу Гар Стьоре, що країна-агресорка не піде на компроміс щодо своєї мети захопити весь Донбас.

"Європейці відповіли, що необхідний "справедливий" мир", - зазначило джерело.

Sky News пише, що після розмови із російським диктатором прем'єр Норвегії заявив, що у нього склалося враження, що "Москва ретельно готується до зустрічі в Абу-Дабі".

Нагадаємо, 27 жовтня Стубб і Стьоре провели телефонну розмову з російським диктатором. Сторони обговорили війну проти України та можливі шляхи її завершення.

Перед розмовою лідери Фінляндії та Норвегії проконсультувалися з Києвом, щоб донести позицію України напередодні мирних переговорів в Абу-Дабі.

Згодом у Кремлі розкрили подробиці телефонної розмови російського диктатора з лідерами Норвегії та Фінляндії.

Про те, що відомо про переговори і як на це реагує Україна - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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