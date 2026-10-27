Європейці передали Путіну, що Зеленський хоче прямих переговорів з ним, - Ушаков
Президент Фінляндії Александр Стубб і прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре повідомили російському диктатору, що український президент Володимир Зеленський хоче прямих переговорів з ним.
Про це заявив помічник російського диктатора Юрій Ушаков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Вести".
Він зазначив, що президент України для проведення прямих переговорів з главою Кремля може приїхати до Москви, "де йому будуть забезпечені всі умови, зокрема з точки зору безпеки".
"Звичайно, в принципі, контакт на рівні керівників України та Росії має найбільший сенс", - підкреслив Ушаков.
За його словами, документи в контексті довгострокового врегулювання в Україні будуть розроблені після завершення переговорного процесу.
Ушаков зауважив, що вже після цього лідери двох країн могли б зустрітися для отримання доповіді про ці документи та їх затвердження.
Нагадаємо, 27 жовтня Стубб і Стьоре провели телефонну розмову з російським диктатором. Сторони обговорили війну проти України та можливі шляхи її завершення.
Згодом у Кремлі розкрили подробиці телефонної розмови російського диктатора з лідерами Норвегії та Фінляндії.
Зазначимо, російський диктатор під час розмови з лідерами Фінляндії та Норвегії заявив, що країна-агресорка й далі намагатиметься захопити весь Донбас.
Про те, що відомо про переговори і як на це реагує Україна - читайте в матеріалі РБК-Україна.