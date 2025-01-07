Сибіга: союзники України мають змусити Москву прийняти справедливий мир

Росія є головною загрозою для безпеки у світі. Тому країни Заходу повинні змусити Москву прийняти справедливий мир з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.

"Право українського народу на існування не є російським "занепокоєнням у сфері безпеки". Право України на визначення власного майбутнього не є російським "занепокоєнням у сфері безпеки". Це сама Росія є найбільшим занепокоєнням у сфері безпеки для світу", - наголосив глава МЗС.

Він звернув увагу, що коли росіяни кажуть "мир", вони мають на увазі вбитих українських цивільних, масові поховання та знищені міста, а також фільтраційні табори, розстрільні списки та асиміляцію.

Сибіга підкреслив, що Україна ніколи не погодиться на такий "мир". Мирний план Києва полягає в тому, щоб Росія йшла геть з України і залишила її в спокої.

"Союзники повинні підвищити ціну війни для агресора і змусити Москву прийняти справедливий мир на основі принципу "мир завдяки силі", - додав міністр.