Сибига: союзники Украины должны заставить Москву принять справедливый мир

Россия является главной угрозой для безопасности в мире. Поэтому страны Запада должны заставить Москву принять справедливый мир с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.

"Право украинского народа на существование не является российским "беспокойством в сфере безопасности". Право Украины на определение собственного будущего не является российским "беспокойством в сфере безопасности". Это сама Россия является самым большим беспокойством в сфере безопасности для мира", - подчеркнул глава МИД.

Он обратил внимание, что когда россияне говорят "мир", они имеют в виду убитых украинских гражданских, массовые захоронения и уничтоженные города, а также фильтрационные лагеря, расстрельные списки и ассимиляцию.

Сибига подчеркнул, что Украина никогда не согласится на такой "мир". Мирный план Киева состоит в том, чтобы Россия уходила прочь из Украины и оставила ее в спокойствии.

"Союзники должны повысить цену войны для агрессора и заставить Москву принять справедливый мир на основе принципа "мир благодаря силе", - добавил министр.