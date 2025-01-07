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Сибига: союзники Украины должны заставить Москву принять справедливый мир

Вторник 07 января 2025 16:38
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Сибига: союзники Украины должны заставить Москву принять справедливый мир Фото: Андрей Сибига, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Россия является главной угрозой для безопасности в мире. Поэтому страны Запада должны заставить Москву принять справедливый мир с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.

"Право украинского народа на существование не является российским "беспокойством в сфере безопасности". Право Украины на определение собственного будущего не является российским "беспокойством в сфере безопасности". Это сама Россия является самым большим беспокойством в сфере безопасности для мира", - подчеркнул глава МИД.

Он обратил внимание, что когда россияне говорят "мир", они имеют в виду убитых украинских гражданских, массовые захоронения и уничтоженные города, а также фильтрационные лагеря, расстрельные списки и ассимиляцию.

Сибига подчеркнул, что Украина никогда не согласится на такой "мир". Мирный план Киева состоит в том, чтобы Россия уходила прочь из Украины и оставила ее в спокойствии.

"Союзники должны повысить цену войны для агрессора и заставить Москву принять справедливый мир на основе принципа "мир благодаря силе", - добавил министр.

Переговоры с Россией

Напомним, на фоне предстоящей инаугурации Дональда Трампа более актуальной стала тема возможных переговоров между Россией и Украиной.

Но пока что в Киеве такую идею отрицают. В частности, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что речи о переговорах с Россией быть не может, поскольку страна-агрессор не заплатила достаточную цену за войну.

При этом руководитель ОП Андрей Ермак заявлял, что позиция Украины пока что недостаточно сильная для переговоров с Россией.

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