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У Зеленського пояснили, чому ніяких переговорів з РФ наразі не може бути

Україна, Четвер 02 січня 2025 10:40
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У Зеленського пояснили, чому ніяких переговорів з РФ наразі не може бути Фото: радник глави Офісу президента Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Наразі ніяких переговорів з Кремлем не може бути. Бо поки Росію не змусили заплатити достатньо високу ціну за війну.

Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, пише РБК-Україна з посиланням на ВВС.

За даними видання, наразі українські офіційні особи відкидають будь-які розмови про тиск або припущення, що мирні переговори неминучі.

"Жодного переговорного процесу не може бути, тому що Росію не змусили заплатити достатньо високу ціну за цю війну", - каже він.

За словами Подоляка, багато говорять про переговори, але це ілюзія.

Переговори України з Росією

Останніми місяцями лунає багато заяв щодо переговорів України з Росією. При цьому більшисть з них надходять з боку Кремля. Хоча дії окупантів говорять про протилежне.

Ще наприкінці листопада голова МЗС Андрій Сибіга наголошував, що Росія, попри постійні заяви, насправді не хоче миру у війні.

Додамо, що буквально нещодавно голова МЗС РФ Сергій Лавров встиг відхилити "мирні пропозиції" команди новообраного президента США Дональда Трампа. Хоча офіційних ініціатив зі США ще навіть не надходило.

Крім того, про не бажання РФ мирних переговорів свідчить і те, що загарбники не припиняють обстріли України. Як нещодавно розповідав президент України Володимир Зеленський, за останній тиждень окупанти завдали 120 ударів ракетами та 500 ударів авіабомбами по Україні. Також для атак РФ застосувала майже 660 дронів.

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