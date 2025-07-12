Сибіга про санкції проти РФ: потрібно, щоб 18-й пакет ЄС був синхронізований з США

Голова МЗС Андрій Сибіга закликав ЄС та США узгодити санкційні дії проти Росії. Він наголосив на необхідності тиску.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС України.
Він наголосив на необхідності синхронізації 18-го санкційного пакету ЄС із американськими заходами, щоб змусити РФ припинити вогонь на морі, суходолі та в повітрі.
Сибіга заявив про це під час панельної дискусії на Дубровницькому форумі, де були присутні прем'єр-міністр Хорватії та міністри закордонних справ Італії, Бразилії та Республіки Того.
Міністр підкреслив важливість консолідації міжнародних зусиль задля досягнення миру в Україні.
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп на тлі висловлювання невдоволення Росією анонсував "важливу заяву" щодо РФ, з якою він виступить 14 липня.
Припускається, що заява може стосуватися нових санкцій проти Росії - "законопроєкту Грема".
Сенатори від Республіканської партії Ліндсі Грем і Демократичної партії Річард Блюменталь наприкінці квітня внесли законопроєкт про санкції проти Росії.
Трамп, за даними ЗМІ, вже готовий підписати цей законопроєкт. Проте є нюанс: Трамп хоче одноосібно контролювати процес накладання та зняття санкцій.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.