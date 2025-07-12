Сибіга про санкції проти РФ: потрібно, щоб 18-й пакет ЄС був синхронізований з США

Він наголосив на необхідності синхронізації 18-го санкційного пакету ЄС із американськими заходами, щоб змусити РФ припинити вогонь на морі, суходолі та в повітрі.

Сибіга заявив про це під час панельної дискусії на Дубровницькому форумі, де були присутні прем'єр-міністр Хорватії та міністри закордонних справ Італії, Бразилії та Республіки Того.

Міністр підкреслив важливість консолідації міжнародних зусиль задля досягнення миру в Україні.