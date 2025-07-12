Сибига о санкциях против РФ: нужно, чтобы 18-й пакет ЕС был синхронизирован с США

Он отметил необходимость синхронизации 18-го санкционного пакета ЕС с американскими мерами, чтобы заставить РФ прекратить огонь на море, суше и в воздухе.

Сибига заявил об этом во время панельной дискуссии на Дубровницком форуме, где присутствовали премьер-министр Хорватии и министры иностранных дел Италии, Бразилии и Республики Того.

Министр подчеркнул важность консолидации международных усилий для достижения мира в Украине.