Сибига о санкциях против РФ: нужно, чтобы 18-й пакет ЕС был синхронизирован с США

Глава МИД Андрей Сибига призвал ЕС и США согласовать санкционные действия против России. Он отметил необходимость давления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины.
Он отметил необходимость синхронизации 18-го санкционного пакета ЕС с американскими мерами, чтобы заставить РФ прекратить огонь на море, суше и в воздухе.
Сибига заявил об этом во время панельной дискуссии на Дубровницком форуме, где присутствовали премьер-министр Хорватии и министры иностранных дел Италии, Бразилии и Республики Того.
Министр подчеркнул важность консолидации международных усилий для достижения мира в Украине.
Напомним, что президент США Дональд Трамп на фоне высказывания недовольства Россией анонсировал "важное заявление" по РФ, с которым он выступит 14 июля.
Предполагается, что заявление может касаться новых санкций против России - "законопроекта Грэма".
Сенаторы от Республиканской партии Линдси Грэм и Демократической партии Ричард Блюменталь в конце апреля внесли законопроект о санкциях против России.
Трамп, по данным СМИ, уже готов подписать этот законопроект. Однако есть нюанс: Трамп хочет единолично контролировать процесс наложения и снятия санкций.
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