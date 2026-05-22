UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Сибіга розраховує на потужний ривок України до ЄС: усі шість кластерів у червні

16:39 22.05.2026 Пт
2 хв
Міністр пояснив, чому головна політична перешкода для переговорів нарешті усунена
aimg Дмитро Левицький aimg Валерія Абабіна
Фото: Міністр закордонних справ Андрій Сибіга (Віталій Носач РБК-Україна)

Україна наполягає на формальному відкритті всіх шести переговорних кластерів з ЄС. Сибіга заявив, що для цього є всі підстави, а ключова перешкода у вигляді уряду Орбана відійшла у минуле.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на онлайн-брифінг Міністра закордонних справ Андрія Сибіги для медіа.

Читайте також: "Може ще Сігал?": Сибіга висміяв вимоги Кремля зробити Шредера переговірником від Європи

Київ наполягає на відкритті всіх шести переговорних кластерів з ЄС у червні - згрупованих блоків реформ, формальне відкриття яких означає старт повноцінних переговорів про членство.

"Ми виходимо з того, що кластери мають бути формально відкритими в червні. Це наша тверда позиція", - заявив міністр.

Андрій Сибіга також підкреслив, що Україна заздалегідь отримала бенчмарки, активно працювала по них і вважає, що результати заслуговують на відповідну оцінку з боку ЄС. Головною зміною, яка робить відкриття кластерів реальним, міністр назвав зміну влади в Угорщині.

"Ми вважаємо, що основна політична перешкода у вигляді уряду Орбана усунена після виборів в Угорщині, і ми дійсно вийшли в той стан речей, коли дипломатія має і може зробити свою роботу", - наголосив він.

Впевненості Сибізі додала зустріч з єврокомісаркою з питань розширення Анітою Хіппер. "Сьогоднішня зустріч з Анітою мене ще більше в цьому укріпила", - зазначив міністр.

Нагадаємо, єврокомісарка з питань розширення Марта Кос ще два тижні тому закликала країни ЄС до літа офіційно відкрити всі переговорні кластери щодо вступу України та Молдови, зазначивши, що перший кластер можна відкрити під час головування Кіпру, а решту п'ять - у липні.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ЄвросоюзАндрій Сибіга