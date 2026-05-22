Сибига рассчитывает на мощный рывок Украины в ЕС: все шесть кластеров в июне

16:39 22.05.2026 Пт
2 мин
Министр объяснил, почему главное политическое препятствие для переговоров наконец устранено
aimg Дмитрий Левицкий aimg Валерия Абабина
Фото: Министр иностранных дел Андрей Сибига (Виталий Носач РБК-Украина)

Украина настаивает на формальном открытии всех шести переговорных кластеров с ЕС. Сибига заявил, что для этого есть все основания, а ключевое препятствие в виде правительства Орбана отошло в прошлое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на онлайн-брифинг Министра иностранных дел Андрея Сибиги для медиа.

Киев настаивает на открытии всех шести переговорных кластеров с ЕС в июне - сгруппированных блоков реформ, формальное открытие которых означает старт полноценных переговоров о членстве.

"Мы исходим из того, что кластеры должны быть формально открытыми в июне. Это наша твердая позиция", - заявил министр.

Андрей Сибига также подчеркнул, что Украина заранее получила бенчмарки, активно работала по ним и считает, что результаты заслуживают соответствующей оценки со стороны ЕС. Главным изменением, которое делает открытие кластеров реальным, министр назвал смену власти в Венгрии.

"Мы считаем, что основное политическое препятствие в виде правительства Орбана устранено после выборов в Венгрии, и мы действительно вышли в то положение вещей, когда дипломатия имеет и может сделать свою работу", - подчеркнул он.

Уверенности Сибизи добавила встреча с еврокомиссаром по вопросам расширения Анитой Хиппер. "Сегодняшняя встреча с Анитой меня еще больше в этом укрепила", - отметил министр.

Напомним, еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос еще две недели назад призвала страны ЕС до лета официально открыть все переговорные кластеры по вступлению Украины и Молдовы, отметив, что первый кластер можно открыть во время председательства Кипра, а остальные пять - в июле.

