Сибіга розраховує на потужний ривок України до ЄС: усі шість кластерів у червні
Україна наполягає на формальному відкритті всіх шести переговорних кластерів з ЄС. Сибіга заявив, що для цього є всі підстави, а ключова перешкода у вигляді уряду Орбана відійшла у минуле.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на онлайн-брифінг Міністра закордонних справ Андрія Сибіги для медіа.
Київ наполягає на відкритті всіх шести переговорних кластерів з ЄС у червні - згрупованих блоків реформ, формальне відкриття яких означає старт повноцінних переговорів про членство.
"Ми виходимо з того, що кластери мають бути формально відкритими в червні. Це наша тверда позиція", - заявив міністр.
Андрій Сибіга також підкреслив, що Україна заздалегідь отримала бенчмарки, активно працювала по них і вважає, що результати заслуговують на відповідну оцінку з боку ЄС. Головною зміною, яка робить відкриття кластерів реальним, міністр назвав зміну влади в Угорщині.
"Ми вважаємо, що основна політична перешкода у вигляді уряду Орбана усунена після виборів в Угорщині, і ми дійсно вийшли в той стан речей, коли дипломатія має і може зробити свою роботу", - наголосив він.
Впевненості Сибізі додала зустріч з єврокомісаркою з питань розширення Анітою Хіппер. "Сьогоднішня зустріч з Анітою мене ще більше в цьому укріпила", - зазначив міністр.
Нагадаємо, єврокомісарка з питань розширення Марта Кос ще два тижні тому закликала країни ЄС до літа офіційно відкрити всі переговорні кластери щодо вступу України та Молдови, зазначивши, що перший кластер можна відкрити під час головування Кіпру, а решту п'ять - у липні.