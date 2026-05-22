Сибіга розраховує на потужний ривок України до ЄС: усі шість кластерів у червні

Україна наполягає на формальному відкритті всіх шести переговорних кластерів з ЄС. Сибіга заявив, що для цього є всі підстави, а ключова перешкода у вигляді уряду Орбана відійшла у минуле.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на онлайн-брифінг Міністра закордонних справ Андрія Сибіги для медіа.

Київ наполягає на відкритті всіх шести переговорних кластерів з ЄС у червні - згрупованих блоків реформ, формальне відкриття яких означає старт повноцінних переговорів про членство.

"Ми виходимо з того, що кластери мають бути формально відкритими в червні. Це наша тверда позиція", - заявив міністр.

Андрій Сибіга також підкреслив, що Україна заздалегідь отримала бенчмарки, активно працювала по них і вважає, що результати заслуговують на відповідну оцінку з боку ЄС. Головною зміною, яка робить відкриття кластерів реальним, міністр назвав зміну влади в Угорщині.

"Ми вважаємо, що основна політична перешкода у вигляді уряду Орбана усунена після виборів в Угорщині, і ми дійсно вийшли в той стан речей, коли дипломатія має і може зробити свою роботу", - наголосив він.

Впевненості Сибізі додала зустріч з єврокомісаркою з питань розширення Анітою Хіппер. "Сьогоднішня зустріч з Анітою мене ще більше в цьому укріпила", - зазначив міністр.