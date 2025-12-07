Сибіга розповів голові МЗС Болгарії про удари РФ по енергетичним об’єктам

Удари РФ по енергетиці

Як повідомлялось, у ніч на 6 грудня росіяни вкотре запустили по Україні дрони та ракети. Основною ціллю ворога знову стала енергетична інфраструктура.

У Міненерго повідомляли, що під ударом РФ опинилися об'єкти генерації, розподілу та передачі електроенергії в Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Харківській областях.

У ДТЕК розповіли, що РФ атакувала теплоелектростанції їхньої компанії в різних регіонах країни, в результаті чого обладнання було серйозно пошкоджено.

Глава правління "Укренерго" Віталій Зайченко заявив, що для покращення ситуації зі світлом після останньої атаки РФ тепер знадобляться тижні.

Проблеми з електроенергією у Молдови

До слова, атака РФ вплинула, зокрема, на Молдову. Кишинів запросив у Румунії допомогу з електроенергією, оскільки виникла аварійна ситуація.

Як повідомив оператор молдавської енергомережі Moldelectrica, через атаки на енергетичну систему України в регіоні "було відключено важливий енергетичний блок". Крім того, лінії міжсистемного з'єднання завантажені майже до межі.