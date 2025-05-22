Сибіга розніс заяву Путіна про "буферну зону": явно відкидає мирні зусилля

Заява російського диктатора Володимира Путіна про створення "буферної зони" на кордоні з Україною пролунала на тлі міжнародних зусиль із досягнення припинення вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС України Андрія Сибіги.

"На нього потрібно чинити більший тиск, щоб покласти край цій війні", - підкреслив міністр.

Він заявив, що ці "нові агресивні заяви" явно відкидають мирні зусилля і показують, що російський диктатор був і залишається єдиною причиною продовження вбивств.

"Я нагадую світові, що заяви Путіна про "буферну зону" пролунали на тлі активних зусиль, спрямованих на досягнення повного, тривалого припинення вогню, припинення вбивств і просування миру", - наголосив Сибіга.

Путін вкотре заговорив про "буферну зону"

Нагадаємо, що раніше сьогодні російський диктатор Володимир Путін заявив, що російська армія почала реалізацію плану зі створення так званої "буферної зони безпеки" біля кордону з Україною.

На це відразу відреагував речник МЗС України Георгій Тихий. У коментарі журналістам він наголосив, що заяви російського диктатора про створення "буферної зони" є свідченням російської агресії.

Варто відзначити, що це не перша заява Путіна про створення "буферної зони" в Україні. Адже ще у 2023 році, російський диктатор заявляв, що якщо "прильоти" по території Росії триватимуть, то РФ повинна розглянути питання про створення "санітарної зони" на території України, щоб ЗСУ не могли дістатися до російських територій.

У Зеленського, щоправда, відповіли на такі заяви Путіна та пояснили справжню мету цього плану.

Минулого року диктатор знову погрожував утворити "буферну зону", хоча й називав її тоді "санітарною". Проте далі голосних заяв справа не дійшла.

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