Путін пообіцяв продовжити війну з Україною та заявив про плани створити "санітарну зону"

Володимир Путін заявив, що під час свого нового президентського терміну вирішуватиме завдання війни проти України, зміцнюватиме армію. Крім того, він заявив про плани створити "санітарну зону" в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Путін заявив, що потрібно "вирішувати завдання спецоперації, зміцнювати обороноздатність та збройні сили".

"Ми змушені у прямому розумінні слова зі зброєю в руках захищати інтереси наших громадян", - сказав він.

На запитання, чи вважає він за необхідне захопити Харківську область України, Путін відповів, що якщо напади продовжаться, Росія створить буферну зону з більшої частини української території для захисту російської території.

"Я не виключаю, що, враховуючи трагічні події, що відбуваються сьогодні, ми будемо змушені в якийсь момент, коли визнаємо це доцільним, створити якусь "санітарну зону" на територіях, що знаходяться сьогодні під київським режимом", - сказав Путін.

Він відмовився повідомити будь-які подробиці, але сказав, що така зона, можливо, має бути досить великою, щоб запобігти попаданню озброєнь іноземного виробництва на російську територію.

Він також заявив, що всім правоохоронним органам буде дано вказівки виявляти всіх, хто зі зброєю воює проти Росії, маючи на увазі представників Російського добровольчого корпусу.

Псевдовибори на території Росії

Президент Володимир Путін здобув перемогу на виборах 17 березня, зміцнивши і так жорсткий контроль над владою.

Результат означає, що 71-річний Путін набуде нового шестирічного терміну, обжене Йосипа Сталіна і стане лідером Росії, який перебував на посаді найдовше за більш ніж 200 років.

Путін набрав 87,8% голосів, що є найвищим результатом за всю пострадянську історію Росії згідно з опитуваннями. Перші офіційні результати показали приблизно такі самі дані.

Напередодні російських виборів 15-17 березня Україна посилила атаки на Росію. Зокрема, 12 березня стало відомо про прорив кордону РФ добровольцями легіону "Свобода Росії", РДК, "Сибірський батальйон", котрі воюють на боці України. Ці добровольчі батальйони зайшли з території України у Курську та Білгородській області.