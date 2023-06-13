Подоляк про заяву Путіна щодо "санітарної зони" в Україні: хочуть знищити все, що окупували

Російські загарбники, програвши війну, хочуть втекти з України, знищивши при цьому максимально все, що знаходиться на окупованій території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника глави Офісу президента України Михайла Подоляка в ефірі телемарафону.

"Сьогодні була достатньо красномовна заява Путіна. Він сказав, що вони хочуть зробити "санітарну зону" в Україні. Це означає, що все, що вони окупували в Україні, вони будуть нищити, включно з Каховською ГЕС", - сказав Подоляк.

За його словами, росіяни "хочуть втекти з нашої території, програвши війну, але хочуть при цьому знищити максимально все, що знаходиться на окупованій території, включно з Кримом".

"Це завідомо зрозумілий злочин проти людяності", - додав радник глави ОП.

Заява Путіна про "санітарну зону" в Україні

Російський диктатор Володимир Путін коментуючи рейд у Бєлгородській області заявив, що РФ потрібно зміцнювати кордон. За його словами, цей процес уже йде і "досить швидко".

При цьому Путін додав, що Україна ще має можливість обстрілювати РФ зі своєї території.

Для вирішення цієї "проблеми" він пропонує підвищувати ефективність контрбатарейної боротьби, але, за його словами, це не означає, що "прильотів" не буде.

Так, диктатор заявив, що якщо "прильоти" продовжуватимуться, то РФ має розглянути "питання створення на території України "санітарної зони", щоб ЗСУ не змогли дістати на територію Росії.