Сибіга: Росія втратила більше мільйона солдатів й не досягла жодної мети

Станом на сьогодні втрати Російської Федерації (РФ) перевищують 1 мільйон одиниць живої сили. За роки війни країна-терорист не досягла жодної стратегічної мети.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт голови Міністерства закордонних справ (МЗС) Андрія Сибіги.
"На сьогодні втрати Росії в Україні сягнули одного мільйона вбитими та пораненими в ході бойових дій. 1 000 000 втрачених даремно - Росія не досягла жодної стратегічної мети свого повномасштабного вторгнення. І не досягне", - заявив Сибіга.
Як відзначив Сибіга, Україна не розпочинала цю війну й хоче завершити її, втім, Росія перешкоджає мирним зусиллям й відмовляється від припинення вогню, а також зустрічі президента Володимира Зеленського та диктатора Володимира Путіна.
Голова відомства закликав Захід посилити тиск на Росію та зауважив, що військово-політичне керівництво країни-терориста повинно бути притягнуте до відповідальності за незаконну агресію.
"Всі російські злочинці, які вчинили звірства в Україні, мають постати перед правосуддям", - додав він.
Від початку повномасштабної війни Російська Федерація втратила вже більше мільйона одиниць живої сили. Лише за минулу добу втрати країни-терориста склали ще 1140 одиниць. Зокрема Сили оборони уразили:
Як відзначив президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп, він починає вважати, що Путіну байдуже на власні втрати.
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