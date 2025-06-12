Сибига: Россия потеряла более миллиона солдат и не достигла ни одной цели

"На сегодня потери России в Украине достигли одного миллиона убитыми и ранеными в ходе боевых действий. 1 000 000 потерянных зря - Россия не достигла ни одной стратегической цели своего полномасштабного вторжения. И не достигнет", - заявил Сибига.

Как отметил Сибига, Украина не начинала эту войну и хочет завершить ее, впрочем, Россия препятствует мирным усилиям и отказывается от прекращения огня, а также встречи президента Владимира Зеленского и диктатора Владимира Путина.

Глава ведомства призвал Запад усилить давление на Россию и отметил, что военно-политическое руководство страны-террориста должно быть привлечено к ответственности за незаконную агрессию.

"Все российские преступники, совершившие зверства в Украине, должны предстать перед правосудием", - добавил он.