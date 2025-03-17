Сибіга: Росія не має права вето на вибір українського народу

Будь-які перемовини, що стосуються війни в Україні, мають принципи, які не підлягають перегляду. Один з них стосується того, що жодна країна не має права вето на вибір українського народу.

Про це розповів голова Міністерства закордонних справ (МЗС) України Андрій Сибіга в інтерв'ю РБК-Україна .

"Тому це фундаментальні речі, про які знають наші партнери. Росія має бути притягнена до відповідальності. Це все елементи всеосяжного миру. І я нагадаю, вони теж були прописані у нашій "формулі миру", вони віддзеркалюють ті підходи, які визначають нашу позицію на міжнародній арені. Фундаментальні речі, принципові для нас, – це "нічого про Україну без України", "нічого про Європу без Європи". І ми тут теж маємо підтримку", - додав міністр.

За словами Сибіги, є фундаментальні речі, які Україна не планує обговорювати, чи зачіпати:

Можливі переговори Росії та України

11 березня у Саудівській Аравії відбулась зустріч делегацій Сполучених Штатів Америки (США) та України, під час якої Вашингтон запропонував введення 30-денного режиму припинення вогню на лінії фронту. Київ, своєю чергою, підтримав пропозицію.

Після цього делегація Штатів вирушила до Росії, щоб обговорити режим тиші. Диктатор Володимир Путін, коментуючи пропозицію, почав стверджувати про "нюанси".

Як відзначив Сибіга, наразі м'яч на стороні Росії, яка повинна надати США офіційну відповідь щодо 30-денного перемир'я.

За словами голови індійського уряду Нарендри Моді, рішення щодо повномасштабної війни прийде лише тоді, коли Україна та Росія сядуть за стіл переговорів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.