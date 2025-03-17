Сибига: Россия не имеет права вето на выбор украинского народа

Любые переговоры, касающиеся войны в Украине, имеют принципы, которые не подлежат пересмотру. Один из них касается того, что ни одна страна не имеет права вето на выбор украинского народа.

Об этом рассказал глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Андрей Сибига в интервью РБК-Украина .

"Поэтому это фундаментальные вещи, о которых знают наши партнеры. Россия должна быть привлечена к ответственности. Это все элементы всеобъемлющего мира. И я напомню, они тоже были прописаны в нашей "формуле мира", они отражают те подходы, которые определяют нашу позицию на международной арене. Фундаментальные вещи, принципиальные для нас, - это "ничего об Украине без Украины", "ничего о Европе без Европы". И мы здесь тоже имеем поддержку", - добавил министр.

По словам Сибиги, есть фундаментальные вещи, которые Украина не планирует обсуждать, или затрагивать:

Возможные переговоры России и Украины

11 марта в Саудовской Аравии состоялась встреча делегаций Соединенных Штатов Америки (США) и Украины, во время которой Вашингтон предложил введение 30-дневного режима прекращения огня на линии фронта. Киев, в свою очередь, поддержал предложение.

После этого делегация Штатов отправилась в Россию, чтобы обсудить режим тишины. Диктатор Владимир Путин, комментируя предложение, начал утверждать о "нюансах".

Как отметил Сибига, сейчас мяч на стороне России, которая должна предоставить США официальный ответ относительно 30-дневного перемирия.

По словам главы индийского правительства Нарендры Моди, решение о полномасштабной войне придет только тогда, когда Украина и Россия сядут за стол переговоров.

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